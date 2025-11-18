Украина рушится, а у Европы не так много денег, чтобы обеспечить ВСУ, – немецкий эксперт

Анатолий Лапин.  
18.11.2025 12:40
  (Мск) , Киев
Германия, Дзен, Политика, Украина


Ситуация на фронте ведет к краху Украины. Она истощается быстрее, чем Россия, а США больше не выдают бесплатной помощи. У Европы же не так много денег на то, чтобы постоянно снабжать украинскую армию.

Об этом в эфире «ntv Nachrichten» заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина рушится. Остальные делают вид, что не замечают этого. Это действительно сложная ситуация, как на военном фронте, так и на внутриполитическом. Тема коррупции, которую мы так давно не поднимали, теперь выходит за рамки. И то, и другое вместе, сложная ситуация на фронте – это уже настоящий вызов как для самой Украины, так и для всех друзей Украины

В целом фронт, который был очень статичным, на котором выдвигались на сантиметры, внезапно снова становится чем-то, где вы перемещаетесь на километр, это уже значительно, и мы не можем знать, рухнет ли он, или будет продолжаться еще 2-3 года. Но де-факто мы знаем, что Америка больше ничего не поставляет, кроме как в обмен на деньги. У Европы тоже не так много денег…

Со стороны выглядит так, как будто Украина изнашивается быстрее и интенсивнее, чем российская сторона. Я думаю, что сейчас ситуация больше склоняется к тому, что Путин может сам выбирать, когда он хочет положить конец войне», – заявил Тиле.

