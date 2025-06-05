Украина сама разорвала «Большой договор» – Крым и Новороссию не вернуть – сопредседатель «Клуба народного единства» Николай Азаров
Киевский режим не может претендовать на какие-либо территории, поскольку Украина денонсировала «Большой договор» от 1997 года, которым устанавливалась государственная граница между двумя странами.
На это в эфире «Первого севастопольского» указал премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров, сопредседатель «Клуба народного единства».
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«Господин Порошенко по причине отсутствия ума, прежде всего, и отсутствия в голове каких-либо перспективных государственных мыслей, признаёт этот договор недействительным, то есть разрывает его. Это было сделано, в 2016-м или 2017-м году. Ну, в порыве гнева, так сказать, такое действие осуществилось.
Это означает вот что: теперь вообще спорить не о чем. Надо садиться за стол переговоров и договариваться о новых государственных границах. Не с киевским нацистским режимом, а с украинским государством, и об установлении границы с РФ», – подчеркнул Азаров.
После разрыва «большого договора» официально признанных границ между Россией и Украиной больше не существует. Поэтому бессмысленно обсуждать, чья Херсонская или Запорожская область, Крым или Севастополь.
«Границы были отменены Украиной в одностороннем порядке. Я, как премьер-министр в своё время, смотрел на это и думал: что же вы, идиоты, делаете? Когда-то же придёт нормальная власть и придётся всё по новой принимать. Кстати, помимо этого, киевский режим упразднил и разорвал сотни двусторонних соглашений, которые отвечали прежде всего интересам народов двух стран.
Например, соглашение о пенсионном обеспечении: кто-то работал в России, имел стаж там, как рассчитывать эту пенсию на Украине? Кто-то работал на Украине, переехал в Россию, как это считать там? То есть масса вопросов юридических, правовых, социальных и прочих определялись большим количеством правовых документов. Рано или поздно украинский народ должен вернуться к нормальной жизни, и тогда ему всё это потребуется», – заключил Азаров.
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