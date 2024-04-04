Украинская власть сама «продинамила» все советы США, лишь получая от них деньги и оружие, а теперь пытается выставить Штаты виновником поражения.

Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деньги берем, оружие берем, а все советы Пентагона за последние полтора года почему-то абсолютно игнорированы, продинамлены, скручены и скурены или куда-то засунуты в другое место. И позднее, как с бодуна кто-то встал и кричит: «Ай, беда, ой-ой-ой, тупой угол, патовая ситуация, чуть ли не поражение». И кто в этом виноват будет? Конечно, Америка. Я же слышал на прошлой неделе заявление нашего президента, оно как на красной бумаге от стыда напечатана, там горит стыдом в этом заявлении, как это можно было в голову взять. Значит, «наступление россиян, если оно будет, можем не сдержать его», – сказал русофоб.

Он задается вопросом, кто будет виноват в этом.

«Ясное дело, что Америка. Не мы, которые проигнорировали большинство советов Пентагона, еще начиная с Бахмутской кампании, потому что было сказано по Бахмуту одно, а сделали другое. Что имеем? «Ай-яй-яй, беда». Позднее были советы строить минные поля и фортификационные сооружения. Когда опомнились? В прошлом или позапрошлом месяце. А год где-то в звездолете летали между шестым и седьмым кольцом Сатурна. А еще перед тем были советы тактического, стратегического характера относительно и контрнаступления, и так далее – все они были отклонены, проигнорированы. И потом кто виноват? Да ясное дело, Америка, за семь тысяч километров от нас», – заявил Дроздов.