Украина сдалась на милость гомикам. Трагедия Корчинского

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент РФ Владимир Путин завоевывает симпатии на Западе, выступая охранителем традиционных ценностей. Украина же вынуждена под внешним давлением демонстрировать «толерантность» к представителям т.н. сексуальных меньшинств.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил одиозный украинский национал-радикал Дмитрий Корчинский , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас всегда отсылают к европейским ценностям, мы пытались понравиться Европе гей-парадами, а, оказывается, что можно быть в Совете Европы и нравиться Европе без всяких гей-парадов. Оказывается, нужны только деньги, сила и наглость», – пожаловался Корчинский, комментируя возвращение России в состав ПАСЕ.

«То есть, время возвращаться к изначальным ценностям, и давайте посмотрим: наш главный враг Путин постоянно апеллирует к традиционным ценностям такого рода. Буквально вчера он обращается и говорит: «Либеральные ценности себя исчерпали», то есть, он видит тенденцию, видит реакцию, которая идёт на всю эту европейскую левизну, и апеллирует именно к тем людям, которые хотят осуществить в Европе правый реванш.

То есть, он им предлагает не только деньги, газ, не только пугает своими ракетами, он пытается предстать в качестве такого пресвитера Иоанна – старца, который где-то там, на Востоке, в болоте, бережёт то, на чём изначально строилась Европа. И эта роль ему удаётся», – признал националист.

По его словам, «новейшими европейскими крестоносцами» должны были быть именно украинцы, а не «татарский баскак Путин».

«Крестоносцами должны были быть мы. Если у нас нет денег, если у нас недостаточно оружие, то необходимо иметь ценности. А наши ценности мы увидели 23-го. Оказывается, наши ценности – это гей-парад», – сокрушался Корчинский.

«Кроме всего, это прекрасная картинка для Москвы: посмотрите, вот, у них на улицах ходят гомики, посмотрите, они заявляют, что у них была колонна бойцов ВСУ-гомосексуалистов. И это обсасывалось сепарами, это обсасывалось всем московским телевидением», – добавил он.

При этом, раздосадованный националист демонстративно перечислил русскоязычных через запятую в одном ряду с гомосексуалистами и наркоманами.

«Я понимаю, что вам хочется показать, что гомосексуалисты есть и среди бойцов ВСУ, может и есть. Среди бойцов ВСУ есть наркоманы, среди бойцов ВСУ есть алкоголики, как и есть среди бойцов ВСУ русскоязычные. Но, в чьих интересах, скажем, демонстрировать это, делать колонну, например, бойцов ВСУ-алкоголиков?» – заявил Дмитрий Корчинский.