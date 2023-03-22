Украина сеет панику в Крыму, взламывая местные радиостанции

Любовь Смирнова.  
22.03.2023 10:15
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Провокации, Россия, Украина


В эфире радиостанций Крыма вновь звучат тревожные сообщения о возможных угрозах с воздуха и действиях населения при объявлении воздушной тревоги.

Все эти объявления ложные – трансляция эфира взломана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире радиостанций Крыма вновь звучат тревожные сообщения о возможных угрозах с воздуха и...

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«В случае объявления воздушной тревоги немедленно следуете в ближайшее укрытие. Избегайте панельных сооружений, объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимайте неизвестные предметы, они могут быть взрывоопасными.

Имейте собранный и готовый к использованию «тревожный чемодан» с перечнем самых необходимых вещей, запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы», – вещает женский голос.

«В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций. Идёт отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны», – говорит в ответ советник главы Крыма Олег Крючков.

В Севастополе взломан сигнал ретрансляторов, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь, укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем.  Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред.

Конечно это ложь, – подчеркнул губернатор  в своем телеграм-канале. – В случае реальной опасности – сообщения будут идти по всем каналам одновременно. И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно».

В конце февраля в Бахчисарае взломали вещание радиостанции «Море», входящей в государственный телерадиовещательный холдинг «Крым». Хакеры транслировали объявление об угрозе ракетного удара и необходимости проследовать в укрытие.

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