Украина собирается открыть на границе с Белоруссией «военторги»

Елена Острякова .  
06.06.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Украина поможет бандам белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ, осуществить вторжение в Белоруссию – так же, как помогает так называемому «русскому добровольческому корпусу» совершать набеги на Белгородскую область.

Об этом в интервью белорусском оппозиционному ютуб-каналу «Обычное утро» заявил депутат Верховной рады Украины Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина поможет бандам белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ, осуществить вторжение в Белоруссию –...

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«Мы видим конечную цель белорусов, которые сейчас воюют в разных военных формированиях на территории Украины. Мы разделяем эту цель. Но мы не собираемся оккупировать Беларусь и вводить туда свои силы. У нас на это нет ни ресурсов, ни желания. Мы не хотим быть Россией. Но если эти белорусы есть, и они готовы это сделать, поверьте, «военторги» откроются на границе с Беларусью – так же, как они открылись на границе с Россией. Все будет в рамках международного права, были бы желающие этим правом воспользоваться. Устав ООН предусматривает право на восстание как последний способ против узурпации власти диктатуры. Так что меньше всего надо переживать за это», – сказал Якеменко.

Украинские политики также помогают «полку Калиновского» обосновать законность вооруженного свержения власти.

«Полк Калиновского декларирует это желание, готовится к этому. Мы помогаем им. Когда у полка возникает желание разобраться в политике, сформировать какие-то программы, как захватить власть военным путем, а потом передать ее в руки гражданских. Нас радует, что те белорусы, которые есть в ВСУ, именно так видят ситуацию», – сказал Якеменко.

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