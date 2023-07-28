Украина сорвала реконструкцию КПП на границе с Польшей за деньги Варшавы

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Украинская сторона признала недействительным тендер, выигранный польской компанией на работы по расширению пограничного КПП «Медыка-Шегини», а затем похитила её документацию и объявила новый тендер, ориентированный на «свою» фирму.

При этом деньги на реконструкцию упомянутого пункта пропуска, одного из самых загруженных на польско-украинской границе, Польша выделила ещё в 2015 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На автомобильном пограничном переходе «Медыка-Шегини» фиксировался самый большой пассажиропоток через польскую границу (после аэропорта имени Шопена в Варшаве) в течение нескольких лет, задолго до начала СВО и потока беженцев. Хотя в прошлом году польские пограничники проверили там 4,2 миллиона человек, но и годом ранее на этом КПП было 2,4 миллиона пассажиров.

Идея совместного расширения погранперехода восходит к 2015 году. Тогда польское правительство приняло решение о предоставлении Украине кредита на эти цели в рамках связанной помощи. Опытная польская компания Unibep (в 2020-м ей исполнилось 70 лет) подписала контракт на сумму 15,6 миллионов евро. Соглашение, подтвержденное решениями правительств обеих стран, было утверждено в июле 2019 года.

Изначально предполагалось, что работы будут завершены к концу 2020 года. Позже контракт несколько раз корректировался, и новый погранпереход должен был быть готов в первом квартале 2023 года – именно тогда представители местных и центральных властей готовились перерезать ленточку. Однако из-за пандемии ковида и огромного потока беженцев в Польшу работы так и не начались, а весной текущего года Таможенная служба Украины она написала фирме Unibep, что разрывает контракт и объявляет новый тендер.

Кроме того, украинские таможенники обвинили польскую компанию в том, что она не предоставила необходимые документы (сметную и рабочую документацию). Также в нём шла речь об отсутствии согласия по новой ставке кредита, которую обе стороны обсуждают с декабря 2022 года.

«В целом, украинские таможенники объясняли польской строительной компании, что они разрывают контракт, потому что больше не смогут его оплатить с помощью кредита, предоставленным польским правительством специально для этого строительства с участием этой компании» – иронизировал тогда польский портал 300gospodarka.pl.

Всё это время в фирме Unibep отказывались комментировать этот вопрос, поскольку «находятся в процессе диалога с украинской стороной». Компания лишь заявила, что «не согласна с выдвинутыми причинами разрыва контракта». Однако на днях оказалось, что речь не просто в попытке украинской таможни «освоить» польский кредит, но и в банальном воровстве.

Аналитик Марек Будзиш, связанный с центром «Стратегия и будущее» доктора Яцека Бартосяка, известный, среди прочего, продвижением идеи создания польско-украинского федеративного государства, заявил в интервью консервативному польскому журналисту Петру Зыховичу:

«Украинская сторона объявила тендер, в котором победила крупная польская компания Unibep, подготовившая проектную документацию по расширению этого перехода. Позже украинская сторона отменила этот тендер. Она украла – давайте называть вещи своими именами – документацию польской компании, и на основании этой документации объявила новый тендер. Его критерии установлены таким образом, что ясно видно – выиграть должен тот, кто должен, а не польская фирма, акции которой торгуются на бирже, и которая уже вложила много денег».

Будзиш отметил:

«При этом украинская сторона ожидает от нас выдачи льготных кредитов для финансирования этой реконструкции».

Он добавил, что такой настрой украинской стороны не способствует выстраиванию стратегического сотрудничества. Эксперт раскритиковал политику команды украинского президента Владимира Зеленского, посчитав, что «при таком подходе к некоторым вопросам они вредят интересам Украины, а не помогают ей».

Стоит отметить, что переход «Медыка-Шегини» известен полякам ещё со времён СССР – именно через него польские «челноки» ездили в Турцию и обратно. В последнее время именно там происходят самые громкие акции по блокированию движения грузовиков с продовольствием с Украины, которые устраивают польские фермеры.

А накануне 80-й годовщины начала «Волынской резни» националистическая организация «Всепольская молодёжь» установила с двух сторон дороги у въезда на этот КПП с несколько сотен крестов с названиями польских сёл на Волыни и Галичине, уничтоженных бандеровцами.

В ночь с 26 на 27 июля эти кресты были убраны, причём ни полиция, ни пограничная служба Польши никаких комментариев по этому поводу не дают. Как и в случае с кредитом на расширение КПП, создаётся впечатление, что для Варшавы интересы Киева важнее, чем собственные.