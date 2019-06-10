Украина создает серьезные проблемы для русских самолетов

10.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Подольский районный суд города Киева арестовал пять самолетов Ан-124–100 «Руслан» российской группы компаний «Волга-Днепр, что может иметь значительные последствия для перевозчика.

Об этом, ссылаясь на юристов украинской компании, сообщает «Коммерсант».

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Претензии «Антонова» касаются поддержания летной годности самолетов, что теперь осуществляется другими компаниями, в частности Росавиация выдала сертификат на изменение типовой конструкции «Русланов» немецкой компании AMTES GmbH, входящей в группу компаний «Волга-Днепр».

Решение райсуда направлено в 40 стран.

При этом в «Волга-Днепр» заявили, что продление ресурса самолетов Ан-124–100 российской регистрации проводится в соответствии с международными правилами, а также отметили, что «вопрос эксплуатации самолетов российской регистрации не подведомствен регулированию украинских властей».

«Между тем действия «Антонова» могут создать серьезные проблемы для «Волга-Днепра». США — крупнейший рынок авиакомпании, где она возит в том числе двигатели GE для самолетов Boeing. Компания также перевозит космические спутники в Китае, США, странах ЕС, а в целом осуществляет перевозки также в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. «Волга-Днепр» не раскрывает отчетность с 2015 года, по итогам которой ее выручка составила $1,45 млрд. Самолеты Ан-124–100 «Руслан» «Волга-Днепра» помимо Ульяновска («Авиастар-СП») обслуживаются также на производственной площадке AMTES в аэропорту Лейпциг/Галле и в городе Шарджа в ОАЭ. Таким образом, техобслуживание за рубежом может оказаться под угрозой», – предупреждает издание.

В свою очередь опрошенные газетой юристы говорят, что исполнение решения районного суда Киева на территории третьих стран зависит от наличия у Украины международных соглашений с этими странами о помощи по уголовным делам.

«Например, Европейская конвенция о правовой помощи позволяет произвести такой арест. Но даже при отсутствии соглашений решение может быть исполнено исходя из международного принципа взаимности», – говорится в статье.

В то же время партнер НАФКО Павел Иккерт подчеркивает, что «суды третьих стран могут не согласиться с позицией украинского судебного органа и отказать в выдаче исполнительного листа».