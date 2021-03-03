03.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский торопится завершить процесс распродажи земли.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика»

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Зеленский понимает, что, если за годы своей каденции он не успеет распродать украинскую землю и получить за неё многомиллионную прибыль, то это сделает его преемник. Поэтому оккупационные власти Украины подготовили всю необходимую нормативно-правовую базу для «легального» предательства населения страны и разбазаривания некогда сильного и богатого государства.

Несмотря на то, что рынок земли заработает в «незалежной» через 5 месяцев – с июля текущего года – фактически Зе-чинуши создали свой нелегальный земельный рынок, и в обход пока ещё действующего моратория на продажу паёв, распродают украинские природные богатства.

Мошенническая команда антинародных слуг придумала множество схем обхода моратория. К примеру, Зе-оккупанты берут в аренду земли сельхозназначения, а затем продают корпоративные права. Не стесняются Зе-жулики менять целевое назначение сельхозземель или изымать их через суд в качестве погашения фиктивных долгов собственника пая.

Миллионы гектаров земель сельскохозяйственного назначения Украины сегодня находятся в нелегальном использовании. Международной компанией EOS Data Analytics вместе с Институтом космических исследований Национальной академии наук Украины были предоставлены результаты исследования на основе анализа снимков из космоса. Оказалось, что в «незалежной» не зарегистрированы в кадастре и не учтены 4,3 млн га полей. Так выгодно власть имущим «слугам», которые сделали себе приличный земельный бизнес.

Покупать украинскую землю смогут не только физические и юридические лица (для последних рынок земли будет доступен с 2024 года). Стать её собственниками также смогут и иностранцы. Но для этого «слугам народа» нужно провести Всеукраинский референдум. Стоит отметить, что с этой целью антинародные депутаты в конце 2020 года приняли закон о «народовластии» через Всеукраинский референдум. Можно сказать, что банда Зеленского подготовила все условия для разбазаривания плодородной земли Украины, за которую воевали герои Великой Отечественной войны, очищая Родину от хозяйствующих гитлеровцев.

Примечательно, что иностранцы наделены рядом преимуществ по сравнению с покупателями-украинцами. Если на референдуме будет одобрено решение о покупке земли иностранными гражданами (что не вызывает никаких сомнений), они смогут приобрести украинскую землю в неограниченном объёме. В то время, как максимальный размер покупки земли украинскими физлицами ограничен 100 га, а юрлицами – 10 тысячами га. Смело можно говорить о том, что в скором времени украинское население превратится в незваных гостей зарубежных владельцев Украины.

Известно, что с июля 2021 года в первую очередь будут распродаваться земли, которые местные советы раздавали льготным категориям населения: ветеранам войны в Афганистане и чернобыльцам. Для Зеленского нет ничего святого, он переступит через людей, которые спасли Родину, и, возможно, даже голосовали за пана Зе на президентских выборах в 2019-м. Кинет Зеленский и убийц «атошников», воюющих против мирных жителей Донбасса. Земля, которая местными советами передаётся воякам, также будет продана Зе-президентом.

Выгодоприобретателями запуска земельного рынка будут и украинские банки, которые смогут становиться собственниками паёв, которые были в залоге, если кредит не выплачен. Очевидно, что в банках Украины будет процветать схема залогового рейдерства.

Прибыль от продажи земель, которые принадлежат народу Украины, Зе-оккупанты получат немалую. На сегодняшний день стоимость 1 га пашни варьируется от 1000 до 1500 долларов. После запуска рынка земли эта сумма возрастёт минимум вдвое.

Могли ли жители Украины, голосуя за Зеленского в 2019 году, предположить, что их юмористичный «слуга народа», обещающий территориальную целостность «незалежной», очень скоро заберёт у них землю и продаст её иностранным собственникам? А те, в свою очередь, окончательно превратят украинское население в рабов.

Зеленского ждёт трибунал за все его злодеяния и нарушения законодательства своей страны. Напомню, что Украина официально не выходила из состава Советского Союза, а значит она по сей день является субъектом премницы СССР – России. А согласно закону Союза Советских Социалистических Республик «Об утверждении основ земельного законодательства Союза ССР и Союзных Республик», земля в СССР состоит исключительно в собственности государства и предоставляется только в пользование. Следовательно Зеленский, иниициировавший и подписавший закон о рынке земли, – преступник.

Украинские граждане могут ждать защиты от разбазаривания Украины Зеленским только от Большой России. Как только украинцы погонят прочь «зелёных» фашистов и начнут жить по закону своей Родины, они вновь почувствуют себя хозяевами на украинской земле.