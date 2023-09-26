Украина становится «горячим хлебом» для США – экономист

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США и Евросоюз будут пытаться переложить друг на друга бремя финансирования Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Куща, по мере приближения президентских выборов в США, Штаты будут стараться снять с себя экономическую ношу под названием Украина.

«Сейчас идет такая интересная игра между нашими западными партнерами – американцы хотят переложить максимальную нагрузку в части финансирования Украины на Европейский союз. Соответственно, причины понятно – Америка входит в предвыборный период, 24-й год – это выборный год в США, а одна из ключевых тем внутреннего политического дискурса – это будет помощь Украине. Республиканцы будут со всех сторон критиковать демократов, рассказывая о том, что эта помощь – неэффективная, что в Украине много коррупции, помощь разворовывается», – сказал эксперт.

«Это станет внутренним американским политическим дискурсом и демократам нужно как-то смягчать, смещать эти острые углы. Один из способов этого смещения – переложить в 2024 году на европейцев это финансирование. Получается, что эта международная помощь становится для наших партнеров как своеобразный горячий хлеб – знаете, игра в «горячий хлеб», когда мяч кинули другому человеку, он должен срочно его перекинуть следующему участнику. Эта своеобразная игра в «горячий хлеб» будет продолжаться на протяжении всего года, потому что европейцы тоже сейчас находятся в очень сложном экономическом тонусе», – заявил Кущ.