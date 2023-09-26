Украина становится «горячим хлебом» для США – экономист

Анатолий Лапин.  
26.09.2023 14:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 621
 
Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


США и Евросоюз будут пытаться переложить друг на друга бремя финансирования Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Евросоюз будут пытаться переложить друг на друга бремя финансирования Украины. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Куща, по мере приближения президентских выборов в США, Штаты будут стараться снять с себя экономическую ношу под названием Украина.

«Сейчас идет такая интересная игра между нашими западными партнерами – американцы хотят переложить максимальную нагрузку в части финансирования Украины на Европейский союз. Соответственно, причины понятно – Америка входит в предвыборный период, 24-й год – это выборный год в США, а одна из ключевых тем внутреннего политического дискурса – это будет помощь Украине.

Республиканцы будут со всех сторон критиковать демократов, рассказывая о том, что эта помощь – неэффективная, что в Украине много коррупции, помощь разворовывается», – сказал эксперт.

«Это станет внутренним американским политическим дискурсом и демократам нужно как-то смягчать, смещать эти острые углы. Один из способов этого смещения – переложить в 2024 году на европейцев это финансирование. Получается, что эта международная помощь становится для наших партнеров как своеобразный горячий хлеб – знаете, игра в «горячий хлеб», когда мяч кинули другому человеку, он должен срочно его перекинуть следующему участнику.

Эта своеобразная игра в «горячий хлеб» будет продолжаться на протяжении всего года, потому что европейцы тоже сейчас находятся в очень сложном экономическом тонусе», – заявил Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть