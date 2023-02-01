Украина требует у Запада флот, чтобы пойти в наступление

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 12:14
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для успешной контратаки весной Украине нужно больше танков, чем ей уже пообещали страны Запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, бывший посол этой страны в ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для успешной контратаки весной Украине нужно больше танков, чем ей уже пообещали страны Запада....

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По мнению Мельника, без этого говорить об успешной атаке на освобожденные российской армией территории – наивно.

«По всему миру есть очень много стран, которые имеют на вооружении танки, – не только в странах ЕС. И речь идет о сотнях этих танков. Мы надеемся, что немцы нам помогут убедить эти правительства, чтобы расширить эту танковую коалицию, которую мы уже, слава богу, создали.

Дальше вопрос истребителей, дальше вопрос военно-морского флота. Без этого комплексного решения надеяться на то, что мы весной пойдем в контратаку и все отвоюем – это как минимум наивно», – заявил Мельник.

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