Украина: Убить и расчленить

05.09.2019, Москва, Александр Ростовцев

Новая украинская власть во главе с зиц-председателем Зе! начинает всё больше напоминать ликвидационную комиссию, которая взялась окончательно похоронить «самостийный» украинский проект.

К дроблению на части и распродаже в частные руки готовятся как минимум четыре государственные монополии: Укрзализныця, Нафтогаз, Укрспирт и ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины).

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Укрзализныця пойдёт под распил первой. Зеленский поручил правительству до конца 2019 года подготовить план к «реструктуризации» предприятия.

Сигналы о возможной передаче всех вкусных активов государственной железнодорожной компании Украины поступают последние три года, но только с приходом к власти театра кукол Зеленского с доктором кукольных наук Карабасом-Барабасом Коломойским, торчащим из-за трона, главные должностные лица от разговоров перешли к делу.

Несколько ранее о судьбе Укрзализныци и других естественных монополий Украины открыто рассуждали внештатный советник Зели по экономическим вопросам Олег Устенко и новый премьер-министр Алексей Гончарук.

Заявление Гончарука, – «Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше», – с головой выдаёт в бородатом юноше безмозглого мечтателя-либертарианца «святых девяностых», уверенных, что «незримая рука рынка» всё отрегулирует и расставит на свои места к вящему удовольствию властей, бизнеса и общества.

Почему Гончарук и прочие идиоты-рыночники, яростно мастурбирующие вприсядку на США, стесняются вспоминать, что даже в экономике Гегемона солидный шмат в 40% занимает государство?

Ответ, по-видимому, кроется в различии подходов государственного строительства США и «самостийной Украины». В первом случае, государство цепко держит в руках регуляторы, позволяющие ему контролировать бизнес, заставляя профессиональных хапуг и рвачей не увлекаться частнособственническими инстинктами, а быть хоть иногда и социально ответственными. В случае с Украиной, всё, в конце концов, сводится к формуле «нацарювать трыста карбованцив, тай втэкты».

Или, проще говоря, создать такие условия, при которых легко и приятно заниматься коммерческим грабежом остатков наследия УССР.

Как это работает, мы все хорошо знаем: дробление и передача крупных государственных активов в частные руки всегда ведёт к приватизации прибылей и национализации убытков.

Идея дробления Укрзализныци сильно напоминает условия, прописанные в Третьем энергопакете Евросоюза: добыча отдельно, транспортировка отдельно, продажа – тоже отдельно. Такой подход должен очень понравиться Европе и МВФ.

В результате, украинское государство останется с единственным активом, не подлежащим приватизации – железнодорожным полотном, рельсами, инфраструктурой. Управление железнодорожным составом, перевозками и работа с клиентами будут отданы на откуп в руки частного бизнеса.

Сама идея избавления государства от естественных монополий принадлежит не Гончаруку, а советнику Зеленского Олегу Устенко, с 2004 года состоящего в рядах НКО Международный фонд Блейзера, специализирующемся на исследовании экономики Украины, как на потенциально интересном объекте для растаскивания международными стервятниками.

По мнению Устенко, только распродажа интересующих бизнес активов естественных монополий Украины «…позволит сдвинуть наше судно с той мели, на которой оно сейчас находится. Существующие монстры должны быть убиты и расчленены. Такие монстры, которые мешают жить и дышать, например, Государственная продовольственно-зерновая компания, должны просто уйти».

Подчеркнём: это мнение советника главы государства, который, по идее, обязан заботиться об интересах государства и общества.

Казалось бы, кто такой этот Устенко? Хрен с бугра, советчик мамкин, которого всегда можно выставить на мороз? Ан, нет. Зеленский наверняка не выбирал себе этого «внештатного советника». Зиц-председателю Зе! его сосватали «уважаемые люди», хозяева президента-клоуна, ничего не смыслящего в политике и в экономике.

Причём, Зеленский и Устенко прекрасно демонстрируют рассогласованность действий президента и его советника. Так, Зеля открыто несёт какую-то пургу о 40% роста экономики Украины, который должен начаться в ближайшие годы, а Устенко сообщает, что государство впритык подошло к черте, после которой оно не сможет выплачивать десятки миллиардов долларов внешнего долга. Что, по-видимому, и объясняет экстренную распродажу остатков казённого имущества.

Таким образом, одна только раздербаненная Укрзализныця сохранит кое-какие (убыточные) активы в руках государства. Укрспирт планируется полностью отдать в частные руки, а от ГПЗКУ просто избавятся. Про Нафтогаз пока ничего неизвестно, кроме того, что и его готовят к приватизации.

Не удивительно, что бывший министр инфраструктуры Омелян из Кабмина Гройсмана, уху ел и выпал в осадок от планов и решений команды Зе! В своей ленте Фейсбук Омелян назвал распродажу Укрзализныци «велосипедизацией Украины» и видит в ней не только гибель крупнейшей компании, но и «крест на логистике целого государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей».

Омелян сообщает читателям, что, услышав о приватизации Украинской железной дороги, успокаивал своих собеседников: мол, речь идёт «о сбалансированном подходе, потому что в нынешнем состоянии её стоимость существенно ниже возможной».

«Укрзализныця имеет статус стратегического и запрещённого законом к приватизации предприятия. Но кого сейчас волнуют законы…» – делает унылый вывод один из самых убогих соратников Порошенко и Гройсмана.

Возникает естественный вопрос: неужели Омелян и другие «папэрэдныки» имели хоть какие-то зачатки государственного сознания, что сохраняли, пусть даже в плохоньком состоянии, ряд ключевых активов в руках украинского государства?

Увы и ах! Дело совершенно в другом.

Если посмотреть на список топ-политиков, выбранных Зеленским, а также навязанных ему кукловодом Коломойским и грантораздаточными конторами, можно увидеть, что почти все эти люди не имеют отношения к реальному сектору экономики. В команде Зеленского, а также среди нардепов Верховной Рады, большинство деятелей составляют мутные людишки из шоу-бизнеса, «правозащитники», коммерсы с замашками мелкого лоточника, «сволонтёры», соросята и прочая шушера. А если даже в этом лупанарии встречаются экономисты, то они, как правило, никто и звать никак, а про их экономические успехи могут рассказать разве что кореша, да ближайшие родственники.

То есть, структура власти кардинальным образом поменялась. Ранее в Раде и в правительстве Украины ключевые посты занимали представители промышленного, сельскохозяйственного, торгового лобби. Не то чтобы эти деятели были настолько сознательны, что готовы были глотку перегрызть любому, кто покусился бы распродавать последние гос. монополии.

Чёрта с два! Дай им абсолютную власть – каждый бы вырвал и подмял под себя лакомые куски из рук государства, управляя ими по своему разумению.

Просто у лоббистов хватало понимания не менять правила игры, при которых сохраняется внутренний мир и стабильно куётся копеечка к копеечке.

Теперь, ясен пончик, управление подвижным составом, тарифы на перевозку и работа с клиентами перейдут под исключительный контроль хозяев нынешней власти, и уже они будут решать – что, почём, кому и сколько.

То же самое можно сказать и о спиртовом вентиле для вино-водочной промышленности Украины.

Что касается Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, то её ликвидация означает сокрушение влиятельного лобби аграриев и крупных земельных арендаторов, открывая широкий шлях к распродаже сельскохозяйственных земель Украины, на что никак не смог решиться Порошенко.

Стало быть, в ближайшее время Украине следует ожидать резкий скачок цен на проезд, тарифов на грузовые перевозки, продажу спирта только «своим людям» и появление класса латифундистов. И дело здесь не только в резком снижении уровня жизни простых и не очень украинцев. Новая власть, состоящая преимущественно из лицедеев и продюсеров, ничего не смыслящая в фундаментальных вопросах выживания страны, собирается выставить на продажу оставшиеся жизненно важные органы, пока ещё заставляющие теплиться жизнь в полукоматозной тушке Неньки.

А это значит, что существование государства Украина на политической карте мира в том виде, в каком она до сих пор фунциклирует, всего лишь вопрос не очень долгого времени.