Украина ударила из HIMARS по праздновавшим день рождения: 28 погибших

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В ЛНР сегодня был объявлен траур – накануне ВСУ ударом из американской системы залпового огня «Himars» нанесли удар по Лисичанску, по официальным данным погибло 28 человек.

Однако донбасский военкор Юлия Андриенко сообщает, что погибших на самом деле больше – в их число не попал еще не родившийся ребенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядом с пекарней в Лисичанске было кафе. Так часто у нас в Донбассе бывает – чебуречная, а рядом кафе, магазин, а рядом кафе, тут была пекарня. Удобно. А в кафе как раз началось празднование дня рождения хозяина пекарни. Ему навсегда осталось 36 лет. Он погиб вместе с родителями. Среди гостей – верхушка МЧС, прокуроры, депутаты местные. Один из прокуроров был с беременной женой и 5-летней дочкой. Все они погибли. И жертв не 28, а 29, если учитывать нерожденного ребенка. Кто-то из гостей был мишенью. “Хаймарс” все же недешевая игрушка. И, конечно, без наводчика не обошлось. Кого-то спасла непунктуальность – гости просто банально опоздали на день рождения и прилет произошел на их глазах. Кто-то получил осколочные ранения», – пишет Андриенко в своем канале.

По последней информации, среди погибших 9 женщин. Из-под завалов смогли спасти 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики.

Удар был нанесен в 14:20.

МИД РФ уже традиционно выпустил заявление, в котором обвинил Запад в помощи украинской террористической деятельности.

Военкор и поэтесса Анна Долгарева отметила, что удар по Лисичанску прервал казавшийся мирным ход жизни в городе.

«Я там часто бывала. Мирные жители только-только начали приходить в себя и возвращаться в город, мало пострадавший по сравнению с Рубежным и Северодонецком: там ВСУ не стали держать оборону. Появились магазинчики эти, пекарни… И вот. Чем дальше, тем более массовые убийства», – написала Долгарева в своём тг-канале.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко считает, что российское общество ждет ответа «в лучших традициях КГБ».

«Нельзя требовать кровь за кровь, враг этого и добивается. Нацисту нужно, чтобы мы нанесли ответный удар и как можно кровавее, чтобы взбодрить свой замученный ими народ, тыкая пальцами в нашу сторону с обвинениями. Ответы должны быть точечными, в лучших традициях КГБ, ликвидация всех причастных к данным террористическим акциям. Я лично не понимаю, почему до сих пор спецоперации по ликвидации главарей не происходят. Украина – государство-террорист, и это пора признать на официальном уровне», – призвал Руденко.