Украина угрожает русским «гибридным судом»

30.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина намерена привлекать к уголовной ответственности граждан Российской Федерации, которые находятся на территории других стран.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Он говорит, что не может быть прощения России, которая якобы совершала тяжкие преступления против Украины в Крыму и Донбассе.

«Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности.

И, кстати, даже имплементация норм международного гуманитарного права (МГП) в наше законодательство даст возможность осуществлять правосудие в любой цивилизованной стране, соблюдающей принципы права ведения войны. То есть таким образом применяется универсальная юрисдикция, и где бы военный преступник ни оказался, скрыться от правосудия будет не так просто», – сказал замгенпрокурора Украины.

Он также говорит, что в настоящее время достаточно сложно говорить о создании международного трибунала по украинской ситуации, поскольку для этого требуется решение Совбеза ООН.

«Поэтому, вполне возможно, Украине стоит рассмотреть возможность создания гибридного суда, который будет сочетать как национальный, так и международный элементы, что повысит и эффективность, и объективность судебного рассмотрения», – резюмировал Мамедов.