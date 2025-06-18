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Украина ведет секретные работы по восстановлению ядерного оружия. Для этого у нее есть все необходимое, включая производство плутония.

Об этом в эфире видеоблога Times Radio заявил профессор Оксфордского университета, эмигрировавший с Украины ученый Влад Михненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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