Украина вступает в очередной альянс-пустышку – киевский политолог

Анонсированное создание альянса Великобритании, Польши и Украины рискует превратиться в очередной формат, где участвует Киев, но ни на что не влияет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Владимир Воля.

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«У нас уже было много неформальных «троек», «четвёрок», «пятёрок» и чего угодно, которые красиво назывались, но практической пользы от них не было.

В контексте безопасности можно вспомнить такое формирование, как Украинско-польско-литовская бригада. Вроде бы она существует уже длительное время, проводятся учения, но в случае гипотетического полномасштабного нападения России на Украину, или даже не полномасштабного нападения, а каких-либо пограничных конфликтов, эта бригада не сможет защищать Украину, потому что в ней находятся представители двух государств-членов НАТО, эти государства связаны приоритетными обязательствами по отношению к другим государствам-членам альянса. С помощью этой бригады нужно втянуть всё НАТО в войну, поэтому даже эти государства, Польша и Литва, не будут участвовать в возможном конфликте.

Тем более, не будет участвовать в военных действиях Великобритании. Даже если она и предоставляет какую-то оборонную помощь, то она предоставляет её в ограниченном формате.

Для этого не нужны альянсы Лондон-Варшава-Киев.

То есть всё это выглядит как очередной слишком символический формат, от которого ничего не зависит», – сказал политолог.