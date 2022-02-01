Украина вступает в очередной альянс-пустышку – киевский политолог

01.02.2022  23:34 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Великобритания, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина
Новости Украины

Анонсированное создание альянса Великобритании, Польши и Украины рискует превратиться в очередной формат, где участвует Киев, но ни на что не влияет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Владимир Воля.

Анонсированное создание альянса Великобритании, Польши и Украины рискует превратиться в очередной формат, где участвует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



 

«У нас уже было много неформальных «троек», «четвёрок», «пятёрок» и чего угодно, которые красиво назывались, но практической пользы от них не было.

В контексте безопасности можно вспомнить такое формирование, как Украинско-польско-литовская бригада. Вроде бы она существует уже длительное время, проводятся учения, но в случае гипотетического полномасштабного нападения России на Украину, или даже не полномасштабного нападения, а каких-либо пограничных конфликтов, эта бригада не сможет защищать Украину, потому что в ней находятся представители двух государств-членов НАТО, эти государства связаны приоритетными обязательствами по отношению к другим государствам-членам альянса. С помощью этой бригады нужно втянуть всё НАТО в войну, поэтому даже эти государства, Польша и Литва, не будут участвовать в возможном конфликте.

Тем более, не будет участвовать в военных действиях Великобритании. Даже если она и предоставляет какую-то оборонную помощь, то она предоставляет её в ограниченном формате.

Для этого не нужны альянсы Лондон-Варшава-Киев.

То есть всё это выглядит как очередной слишком символический формат, от которого ничего не зависит», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть