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Украинская прокуратура существующей только на бумаге «Автономной Республики Крым» сообщила, что судья Киевского районного суда в Симферополе получила на Украине приговор в 12 лет лишения свободы за «государственную измену», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В прокуратуре не скрывают, что главная вина судьи – уголовное разбирательство в отношении участников митинга под стенами Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда украинские боевики и экстремисты меджлиса устроили беспорядки и сорвали заседание парламента, где ожидалось принятие решения по референдуму.

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Руководил меджлисовцами замглавы этой ныне запрещенной в РФ организации Ахтем Чийгоз. За его содержание под стражей, по версии украинской прокуратуры, должна ответить судья.

«Позже репрессивная машина судопроизводства на полуострове признала Чийгоза виновным в преступлении, которого он не совершал, и за события, которые происходили до начала фактической оккупации Крыма, приговорив к 8 годам лишения свободы», – указывает прокуратура АРК.

При этом нет ни слова о помиловании Ахтема Чийгоза и еще одного меджлисовского лидера Ильми Умерова, которое президент РФ подписал в октябре 2017 года, спустя месяц после вынесения обоим приговора. В тот же день Чийгоз с Умеровым вылетели в Анкару, а после объявились на пресс-конференции в Киеве, где заявили, что собираются вернуться в Крым и не сомневаются в скорой «деоккупации» полуострова.

И Чийгоз, и Умеров прежде проходили по уголовным статьям как организаторы массовых беспорядков. Один из самых ярких эпизодов – сопротивление бойцам «Беркута», прибывшим зачищать плато Ай-Петри от незаконных торговых точек и шалманов. Именно Чийгоз, как глава Бахчисарайского меджлиса, контролировал торговлю на плато в обход всех законов и норм. Также Чийгоз руководил нападениями на свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае.

В его биографии есть еще один уголовный след – ДТП, в котором погибла беременная девушка. За рулем автомобиля, который сбил пешехода в центре Бахчисарая, находился Ахтем Чийгоз. Но дело в отношении него при Украине было закрыто.