Украина осуществила запуск ракет по Херсону в момент празднования Дня Победы. Город спасли силы российской ПВО, рассказал в своем блоге военкор Роман Сапоньков.

«Над Херсоном 30 минут назад наше ПВО сбило 8 ракет «Ураган». ВСУ били центру города. По мирной акции, празднованию 9 мая. Жертв могло быть сотни», – написал Сапоньков в своем блоге.

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Херсонский журналист Геннадий Шелестенко рассказал «ПолитНавигатору» об атмосфере в городе.

«Херсон встретил 77 годовщину Великой Победы праздничным шествием с портретами своих предков, победивших фашизм. Душевный подъем и воодушевление единства с братскими народами России и Белоруссии, надежда на то, что нам удастся победить потомков тех фашистов, современных нацистов-бандеровцев, что в школах будут воспитывать детей в истинно патриотических традициях.

Рукопожатия и объятия с российскими воинами, благодарность им за их самопожертвование, вот такая хорошая атмосфера царила на празднике.

Да, не обошлось без «поздравлений» ВСУ, ровно в 12 часов на город они пустили 5 ракет, которые были сбиты ПВО РФ. Ничего нового, агония фашистского режима Зеленского приближает ВСУ к бесславному концу.

«Сало хероям» будет на поминальным столе, мы их никогда не забудем, наши дети и внуки не повторят наших ошибок, когда мы позволили этим недобиткам пролезть в правительство Украины», – сказал Шелестенко.