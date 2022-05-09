Украина запустила ракеты по Херсону в момент празднования Дня Победы
Украина осуществила запуск ракет по Херсону в момент празднования Дня Победы. Город спасли силы российской ПВО, рассказал в своем блоге военкор Роман Сапоньков.
«Над Херсоном 30 минут назад наше ПВО сбило 8 ракет «Ураган». ВСУ били центру города. По мирной акции, празднованию 9 мая. Жертв могло быть сотни», – написал Сапоньков в своем блоге.
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Херсонский журналист Геннадий Шелестенко рассказал «ПолитНавигатору» об атмосфере в городе.
«Херсон встретил 77 годовщину Великой Победы праздничным шествием с портретами своих предков, победивших фашизм. Душевный подъем и воодушевление единства с братскими народами России и Белоруссии, надежда на то, что нам удастся победить потомков тех фашистов, современных нацистов-бандеровцев, что в школах будут воспитывать детей в истинно патриотических традициях.
Рукопожатия и объятия с российскими воинами, благодарность им за их самопожертвование, вот такая хорошая атмосфера царила на празднике.
Да, не обошлось без «поздравлений» ВСУ, ровно в 12 часов на город они пустили 5 ракет, которые были сбиты ПВО РФ. Ничего нового, агония фашистского режима Зеленского приближает ВСУ к бесславному концу.
«Сало хероям» будет на поминальным столе, мы их никогда не забудем, наши дети и внуки не повторят наших ошибок, когда мы позволили этим недобиткам пролезть в правительство Украины», – сказал Шелестенко.
Журналист рассказал, что праздничные мероприятия прошли не только в самом Херсоне.
«Монумент памяти расстрелянных военнопленных красноармейцев и жителей еврейского гетто посетили 9 мая 2022 года жители Херсона. В противотанковых рвах покоятся 11780 человек, солдат, стариков, мужчин и женщин, но самое страшное, что и детей.
Когда осенью 1941 года жителей еврейского гетто вели к этим рвам через весь Херсон, женщины понимали, куда их ведут, они своих детей перебрасывали через заборы частного сектора, а русские и украинцы этих детей прятали. Так выросло поколение херсонцев, которые не знали своих родителей, они не знали, что они евреи.
Война делит людей на две части, и малая часть остаётся людьми до конца, спасая чужих детей рискуя своей жизнью и жизнью своих детей. Херсон всегда был многонациональный город, синагоги и храмы всех конфессий стояли на одних улицах, дружили и помогали друг-другу всегда. Возрождение Херсона началось, будет промышленный город-сад, город счастливых людей», – считает Шелестенко.
Спасибо!
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