Украинцы больше не считают Европу своим союзником

23.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Европейские страны не желают признавать Россию «агрессором» и разрывать с ней деловые отношения, поэтому Киеву остается надеяться только на поддержку США, у которых сейчас тоже много своих проблем.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир валяет дурочку. Они делают вид и высказывают свою озабоченность по поводу того, что происходит на Донбассе и в Крыму. Они говорят, что ничего нет, ведь никто официально не говорит, что стреляет. Современное вооружение все время испытывается на Донбассе. Курсанты российских вузов тренировались на Донбассе. С того времени, как появились «Джавелины» и более современное вооружение, они начали меньше ставить туда этих людей», – утверждает Ехануров.

По его мнению, Украина не должна идти ни на какие компромиссы с Россией.

«Мир после победы, другого Украина не воспримет. Никаких компромиссов не может быть, когда Украина оккупирована. Оккупанты должны пойти “геть”, а после этого будем разговаривать. […] Но, к сожалению, в последнее время видно: Европа не будет нашим союзником в этих вопросах. Поэтому остаются Соединенные Штаты Америки, хотя там тоже не все так просто и понятно», – резюмировал Ехануров.

Напомним, ранее Юрий Ехануров заявил, что войну в Донбассе «нужно превратить в позитив».