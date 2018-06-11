11.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Мнение, Общество, Украина

Украинцы готовы проголосовать за партию мира


Украинские политики, ратующие за продолжение войны в Донбассе, теряют свою поддержку в обществе.

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил политический эксперт, правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что картина, которая у нас нарисована, она не окончательная. Конечно, всё будет меняться. Но давайте посмотрим, в первую очередь, на то, что больше всего волнует украинцев согласно всех социологических опросов. Первый вопрос – это вопрос мира. Я согласен с теми экспертами, которые считают, что главное противостояние на выборах будет по линии «партия мира» и «партия войны»», – заявил эксперт.

По мнению Чемериса, украинцы на предстоящих парламентских выборах будут голосовать за политические силы так называемой партии мира.

«Меняются, разумеется, предпочтения украинцев. Мы видим, что «партия войны» всё меньше получает поддержку и очень много других факторов говорит об этом. Но с другой стороны, для действующей власти, как для «БПП», так и для «Народного фронта» и для министра внутренних дел очень важно, чтобы эта война продолжалась», – подчеркивает правозащитник.

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