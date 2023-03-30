Украинцы грызутся за гранты США и пишут доносы – американский отчет

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На Украине стали чаще писать друг на друга доносы, связанные с распределением американских грантов.

Это произошло после того, как Агентство по международному развитию США (USAID), которое распределяет помощь, выпустило методичку о том, что считается мошенничеством.

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Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила и.о. генерального инспектора USAID Николь Ангарелла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом «серьезных нарушений», связанных с американской помощью, она не заметила.

«С момента передачи нашего совместного сообщения о мошенничестве, в мой офис поступило 178 сообщений, связанных с Украиной. Это на 556% больше, чем за предыдущий 11-месячный период. На сегодняшний день у нас нет никаких серьезных уголовных расследований, связанных с оказанием помощи USAID Украине. Однако, этот рост числа сообщений свидетельствует, что наша информационно-пропагандистская работа работает, и что отдельные лица также знают, как и кому сообщать о потенциальном нецелевом использовании средств USAID», – заявила Ангарелла.