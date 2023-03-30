Украинцы грызутся за гранты США и пишут доносы – американский отчет

Анатолий Лапин.  
30.03.2023 13:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 524
 
Дзен, США, Украина, Финансы


На Украине стали чаще писать друг на друга доносы, связанные с распределением американских грантов.

Это произошло после того, как Агентство по международному развитию США (USAID), которое распределяет помощь, выпустило методичку о том, что считается мошенничеством.

На Украине стали чаще писать друг на друга доносы, связанные с распределением американских грантов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила и.о. генерального инспектора USAID Николь Ангарелла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом «серьезных нарушений», связанных с американской помощью, она не заметила.

«С момента передачи нашего совместного сообщения о мошенничестве, в мой офис поступило 178 сообщений, связанных с Украиной. Это на 556% больше, чем за предыдущий 11-месячный период. На сегодняшний день у нас нет никаких серьезных уголовных расследований, связанных с оказанием помощи USAID Украине.

Однако, этот рост числа сообщений свидетельствует, что наша информационно-пропагандистская работа работает, и что отдельные лица также знают, как и кому сообщать о потенциальном нецелевом использовании средств USAID», – заявила Ангарелла.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть