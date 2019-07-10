Украинцы массово выводят деньги из банка Порошенко и Свинарчука

10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

За 5 месяцев из Международного инвестиционного банка (МИБ) экс-президента Петра Порошенко население вывело 1,1 млрд грн (-38,7%), а юрлица — 584 млн грн (-10%), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Finbalance со ссылкой на данные Нацбанка.

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В начале 2019 года общая сумма балансового остатка составляла 8,7 млрд грн, из них 6,3 млрд — взнос связанных лиц.

МИБ основали в 2008 году. Главный владелец — экс-президент Петр Порошенко, который владеет 60% акций банка. Первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко владеет еще 14,9% акций финучреждения, у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и главы «Днепропетровского исследовательского завода» Олега Зимина — по 9,9% ценных бумаг. У детей директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Екатерины и Сергея Ворушилиных — по 2,5% акций МИБа.

По данным Нацбанка, 1 декабря 2018 года банк по сумме активов (7,5 млрд грн) занимал 24-е место среди 77 действующих на тот момент банков Украины.