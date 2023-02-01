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Боевые действия в ходе СВО оборачиваются для ВСУ новыми и новыми гробами с погибшими солдатами, которые традиционно на коленях встречают жители украинских городов.

Новости о пышных похоронах очередных денацифицированных боевиков ежедневно приходят со всех уголков страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, страница Хмельницкой АЭС в соцсети сообщила о прощании с погибшим в районе Артёмовска (ДНР) жителем города Нетешина.

«Горожане почтили воина, встретили его со стягами, опустившись на колени и склонив головы в трауре», – говорится в сообщении.

На кадрах люди в форме несут обёрнутый «прапором» гроб, который встречают павшие на колени горожане.

«Небесное войско пополнил еще один герой. Сегодня, 1 февраля, вернулся домой в гробу 33-летний Александр Мазурак, солдат 3 горно-штурмового отделения 3 горно-штурмового взвода 3 горно-штурмовой роты воинской части А3029. Он погиб 26 января в результате вражеского танкового обстрела вблизи населенного пункта Белогоровка Бахмутского района Донецкой области», – причитают на странице исполкома Нетешинского горсовета.

Отмечается, что отпевали погибшего мракобесы раскольничьей «ПЦУ» во главе с «архимандритом» Владиславом.

Также на колени падали и на Черниговщине в городе Городня. Об этом сообщили в местном «территориальном центре комплектации и социальной поддержки».

На этот раз земляки попрощались с сержантом Николаем Ковалевым, который погиб в бою в ДНР. Погибший в мае 2022 года, после отхода российских войск – вступил в ряды ВСУ. Денацифицировали боевика 24 января 2023 года во время боевой вылазки в районе Авдеевки под Донецком.