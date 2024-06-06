Украинцы не в состоянии подняться на протест против мобилизации

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В условиях жесточайшей диктатуры массовые протесты на Украине сегодня просто невозможны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, указавший, что на Украине сложилась парадоксальная ситуация, поскольку на многих украинских предприятиях ищут сотрудников, хотя в стране высокая безработица.

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«Люди боятся официально трудоустраиваться, ищут варианты теневого заработка. Я не исключаю, что мы еще увидим на Украине разгул бандитизма, ведь многих полицейских тоже могут мобилизовать. При этом я бы не стал ждать какого-то организованного сопротивления. Для нового бунта, нового майдана нужны лидеры, организация, структура, связь, координация. Ничего этого в условиях жесткой диктатуры нет. Поэтому каждый будет сопротивляться отправке на фронт в индивидуальном порядке», – сказал покинувший Украину Дудчак «Известиям».

В свою очередь еще один бывший киевлянин, ныне директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов обращает внимание, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

«Власть ищет всё новые способы пополнения армии. Понятно, что эффективность этих методов крайне низкая, но определенный процент вычерпать из общества им все-таки удается. Такой подход крайне негативно влияет на атмосферу на Украине, падают рейтинги Зеленского и его окружения, но в рамках выбранной политики продолжения боевых действий другого выхода у властей просто нет», – говорит аналитик.

Он тоже убежден, что массовые акции протеста против мобилизации на Украине невозможны.

«Люди запуганы, многие находятся под влиянием пропаганды, ни одна из заметных оппозиционных сил эту тему поднимать не решается», – добавил Денисов.