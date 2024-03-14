«Украинцы не заслуживают иметь никакого государства!» – в Европарламенте сокрушаются, что в ЕС всё больше разделяют позицию Путина по Украине

В странах ЕС появились силы, в том числе парламентские партии, разделяющие позицию России относительно конфликта вокруг Украины. Необходимо срочно принимать меры, чтобы остановить распространение «кремлёвских нарративов».

С такими призывами в Европарламенте выступила еврокомиссар из Чехии Вера Йоурова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически, мы находимся в состоянии информационной войны. То, что мы видим, – это очень конкретные усилия России вмешаться в выборы и повлиять на общественное мнение европейцев, чтобы убедить или подтолкнуть их политиков прекратить поддержку Украины. Существует очень конкретный план. Это просто, и Путин – мастер в создании разных стратегий и разных нарративов для разных государств-членов… Г-ну Путину нужен рупор, который будет говорить на национальном языке. Он использует добровольных помощников в каждом государстве-члене. Это либо отдельные лица, либо некоторые партии или движения, которые не представлены в парламентах. В некоторых государствах-членах мы уже видим парламентские партии, и, к сожалению, мы также видим некоторые партии, входящие в правительства наших государств-членов, которые сейчас без колебаний распространяют прокремлевские нарративы. Это происходит через посредников, и это означает, что мы не можем просто обвинять Россию, но мы также должны провести очень серьезную дискуссию с теми, кто явно стоит на стороне агрессора», – сказала еврокомиссар.

«Не могли бы вы четко назвать некоторых из этих внутренних преступников, чтобы наши граждане, когда они слышат их выступления, хорошо понимали, что они несут и кто стоит за этими сообщениями?» – потребовала уточнить депутат Ханна Нойманн.

Однако Йоурова спасовала.

«Я не решаюсь назвать и пристыдить – да, на мой взгляд, это позор. Я думаю, что сейчас моральный долг также состоит в том, чтобы выбрать правильную сторону конфликта и четко обозначить нашу позицию, что мы стоим на стороне тех, кто защищает, то есть украинцев. Я сомневаюсь, называть ли политические партии, которые распространяют нарративы, потому что я не хочу распространять их славу. Но я думаю, что в наших государствах-членах у нас есть политические партии в разных парламентах, которые начали распространять версию о России, что, наоборот, это не Россия, а Украина начала войну, и что украинцы не заслуживают иметь никакого государства, и они не заслуживают иметь суверенитет, они не заслуживают быть частью ЕС. Вы очень хорошо знаете в каждом государстве-члене, какие партии, распространяющие эти нарративы. И я хотела бы призвать другие партии, движения и отдельных лиц набраться смелости и противостоять этим высказываниям», – подзуживает трусливая чешская русофобка.