Украинцы побили рекорд по переводу денег из Чехии

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинцы, работающие в Чехии, перевели больше всего денег на Родину по сравнению с другими иностранцами, трудящимися в той стране, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на данные Чешского статистического управления.

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«За истекший год иностранные рабочие перевели из Чешской Республики в общей сложности 47,6 миллиарда крон (1,8 миллиарда евро) в свои страны. Это было примерно на 17% больше, чем в 2017 году…Одна треть от общего объема пошла в Украину, около 22,5% – в Словакию и 2,3% – в Германию», – говорится в сообщении.