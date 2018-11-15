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15.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Крым, Транспорт, Украина, Финансы
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Украинцы повторно попытаются продать захваченное у России судно “Норд”

Керченское рыболовное судно «Норд», задержанное вместе с экипажем в марте этого года, будет повторно выставлено на продажу.

Об этом журналистам сообщил глава Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, судно пройдет повторную оценку и еще раз выставлено на аукцион.

«Оно находится в портфеле управления, так что, если торги с первого раза не удалось провести, будут объявляться повторные. Способ управления этим имуществом по реализации определен, соответственно, оно будет выставляться на повторные торги… Будет проводиться повторная оценка, которая может показать и выше стоимость, чем на первых торгах», – заявил Янчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», первая попытка продать «Норд» провалилась из-за того, что в аукционе не принял участие ни один покупатель. Украина же выставила сумму в 1,6 миллиона гривен. При этом, ранее глава украинского предприятия «СЕТАМ», занимающегося электронными торгами, Виктор Вишнев заявил, что судном интересуются  сразу несколько крупных покупателей.

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