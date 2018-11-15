Украинцы ранили жителя Марьинки и пытаются выдать его за пострадавшего от ополченцев

15.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Во время постановочных обстрелов своей территории украинские боевики ранили мирного жителя и попытались выдать его за якобы пострадавшего от обстрелов НМ ДНР.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Разведка ДНР располагает данными о прибытии 15 ноября, в район комплекса отдыха «Царская Охота», южнее населённого пункта Авдеевка, журналистов украинских и иностранных телеканалов. В тоже время командиру 56-й бригады поставлена задача на выделение сил и средств для участия в постановочных видеоматериалах с обстрелами своих населенных пунктов», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что последние подобные игры украинских бандитов перед камерами уже закончились трагедией: в результате стрельбы в населённом пункте Марьинка с позиций вооруженных формирований Украины получил ранение мирный житель.

«Факт ранения и причастность к этому украинских боевиков несколько дней власти и командование оккупантов пытались скрывать. Однако, после утечки информации и обсуждения ее среди местных жителей, террористы Наева решили всех обмануть, и представили наблюдателям СММ ОБСЕ раненного, как жертву наших обстрелов. При этом, украинским СМИ была поставлена задача интерпретировать данные отчета Миссии в выгодную киевским террористам сторону – преподнести ранение, как последствие обстрелов со стороны ДНР», – рассказал официальный представитель оперативного командования.

Он не исключил, что очередные провокации украинских боевиков могут вновь плачевно закончиться уже для жителей Авдеевки или других близлежащих населенных пунктов, в связи с чем, призывал Наева прекратить провокации, из-за которых могут пострадать мирные жители.