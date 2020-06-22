Украинцы шокированы поведением ЕС – киевский эксперт

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Эгоистическое поведение стран-членов Европейского союза во время пандемии коронавируса и тот факт, что они отказались помогать столкнувшейся с жесточайшей эпидемией Италии, заставил многих украинцев пересмотреть целесообразность вступления Украины в ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат исторических наук, политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие украинцы могли негативно оценить то, как Европейский союз отвернулся от Италии во время пандемии коронавируса. А кто помогал Италии – это Россия, Китай и Куба, когда в середине марта в Италии был критический момент.

Конечно, мы многого не знаем по ситуации в Италии, и многое связанное с крематориями и военными, может быть гиперболизацией. Но, тем не менее, пообщавшись с коллегами из Италии, они говорят, что ситуация критическая, потому что, к примеру, мой коллега, в Риме занимается ресторанным бизнесом, и он получил помощь от государства за четыре месяца простоя, целых 250 евро – это ни о чём.

Поэтому украинцы могли наблюдать как ЕС умывает руки в помощи Италии и, конечно же – это негативно воспринималось многими украинцами, и возможно, некоторых заставило задуматься о целесообразности курса в ЕС», – отметил он.