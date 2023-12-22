Украинцы скоро начнут стрелять в военкомов – Арестович
Самым парадоксальным образом украинцы не заинтересованы в успехах на фронте, потому что победа Украины законсервирует нынешнюю киевскую власть.
Об этом в эфире видеоблога беглой российской либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ресурсным людям невыгодно идти на фронт воевать и вкладываться в победу по одной простой причине, потому что система их доит и ставит на счётчик непрерывно, причём, самым беспардонным образом. И они понимают, что если Украина победит сейчас или будет иметь успехи на фронте, это парадоксальным образом эту систему в лице нынешней власти законсервирует ещё более надолго.
Это значит, что всё больше украинцев парадоксальным образом не заинтересованы ни в каких успехах Украины на поле боя. И они ногами это показывают, сбегая каждый день за границу, и сбегая от военкомов, не желая туда идти, отбиваясь», – отметил он.
«Вы знаете, что если так будет продолжаться, то через некоторое время, когда пассивные способы защиты будут исчерпаны, людей зажмут, начнут в квартирах из-под диванов вытаскивать, люди начнут стрелять в военкомов?», – сказал Арестович.
Спасибо!
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