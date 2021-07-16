16.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
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Украинцы угрожают блокировать Севастополь и Керчь списанными американскими катерами

Новости УкраиныУкраине нужно договориться о покупке или получении от США больших патрульных катеров класса «Циклон»,...

Украине нужно договориться о покупке или получении от США больших патрульных катеров класса «Циклон», которые Штаты спишут в следующем году. Эти катера нужны Киеву, чтобы «кошмарить» российских военных у берегов Севастополя.

Об этом в своем блоге заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Чмута, речь идет о выводе из состава американского флота катеров USS Tempest, USS Typhoon, USS Squall, USS Firebolt и USS Whirlwind 1993-95 годов постройки. Их США планируют выставить на продажу иностранным государствам по программе FMS — Foreign Military Sales. («Военные продажи за рубежом»).

«Пять 330-тонных катеров – это полноценная флотилия. «Циклоны» – отличная платформа, соответствующая второму этапу из Концепции развития ВМС – контроль 200-мильной зоны. Их габариты, автономность и мореходность позволяют уверенно действовать в любом районе Черного моря и даже осуществлять переходы в Средиземное…

Украина могла бы за небольшие деньги получить постоянное присутствие в море возле Севастополя или Керченского пролива, держать в тонусе русских и блокировать любые попытки захода в оккупированные порты торговых судов под «серыми» флагами», – пишет Чмут.

Ранее российские военные эксперты, оценивая планы Украины о «возрождении» ее ВМС, заявили, что списанные американские плавсредства не помогут восстановить мощь украинского флота. По словам капитана II ранга в отставке Александра Данченко, вооружение и состав Черноморского флота РФ позволит перетопить всех гарантированно и многократно».



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