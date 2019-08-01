Украинцы упрямо продолжают голосовать за сказочные обещания

01.08.2019, Киев, Владимир Гладков

На досрочных выборах в Верховную раду максимальное количество голосов получили партии, выдвигавшие популистские лозунги.

Об этом в эфире канала «Медиа Информ» заявил директор института социальных исследований Анатолий Ройтбурд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас же сегодня обыватель живёт в позиции – «я верю в Зеленского – я не верю в Зеленского» – отметил ведущий Юрий Котляревский.

«Даже не так, даже ещё хуже: «я не хочу ни о чём задумываться, поэтому мне проще переложить ответственность за всё что плохо». Когда закончился майдан, и я сторонникам майдана задавал вопрос «ну что?», мне отвечали, типа, нас обманули или мы думали», – уточнил Ройтбурд.

«Кто-то сказал, что нет такого общества обманутых вкладчиков, которое нельзя бы было не обмануть хотя бы ещё раз», – добавил ведущий.

«Так вот, я к чему это говорю, что вы понимаете, в чём дело: все те же самые «обманутые вкладчики» теперь голосуют за Зеленского – вот и всё, им так удобно. Обратите внимание, чем более конкретные были позиции, разработки у кандидатов в депутаты, тем меньше шансов пройти у них было. Те более 60 процентов, которые победили, они ведь ничего не предлагали! Когда я задавал вопрос кандидатом в депутаты, откуда это возьмётся или какие будут последствия (обещания депутатов от партии Зеленского повысить зарплаты – ред.), мне отвечали: «Это же позиция верховного», – рассказал эксперт.

«Тогда моральную ответственность за совершаемые сейчас действия должны нести пропагандисты и социологи, и «говорящие головы» разного профиля», – отметил Котляревский.

«Нет, только мы, живущие на земле, живущие в своих квартирах, ходящие по нашим улицам, мы должны нести ответственность за то, что мы делаем. Послушайте, когда пропагандист за деньги по телевизору говорит, что Зеленский, Порошенко или Янукович – это хорошо, его я понять могу, а вот того, кто верит в это, я понять не могу», – заявил Ройтбурд.