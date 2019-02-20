Украинцы устроили террор в США

20.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Посольство Украины в США совместно с диаспорой развернули настоящую кампанию против показа в некоторых кинотеатрах российского фильма «Т-34», который воспевает героев Великой Отечественной войны – экипаж танка в составе русского, белоруса и украинца.

Об этом во время прямой связи из Канады в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор по развитию компании «Киносфера», американский прокатчик фильма «Т-34» Александр Беляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В каких городах США вы уже столкнулись со сложностями из-за такой реакции украинского посольства?» – спросил ведущий Евгений Попов.

«Столкнулись мы с этой проблемой в Бостоне и Сан-Франциско. Не посмотрев фильм, некие активисты из Бостона считают его пропагандой. Они запугивают независимый кинотеатр, говоря, что вы показываете фильм с пропагандой и ставите на кон свою репутацию. Хотя, они находятся в другом городе и никогда не были в том кинотеатре, это я говорю про Сан-Франциско.

Владелец потом получает двадцать звонков и мэйлов от разных людей, пугается за свой бизнес и отменяет показ. Мы такой акт бы назвали телефонным терроризмом. Если кинотеатры будут отменять показы, эти активисты дальше будут на них воздействовать», – рассказал Беляков.

«После произошедшего в Бостоне, мы обратились к нашему партнёру, второй по величине киносети в мире «Regal», и они предоставили нам зал для показа в Бостоне в тот же день, поскольку сеть запугать намного сложнее», – добавил киноэксперт.

«Насколько я понимаю, фильм-то прокатывается в десятках американских городов, то есть, это капля в море, чего они смогли добиться своими угрозами и терроризмом?» – уточнил Евгений Попов.

«Да. И хочу добавить – чтобы фильм прошёл в кинотеатрах Канады и США, мы проходим специальную кинокомиссию в Канаде, которая очень строго относится к проверкам любого кино, которое будет показано в кинотеатрах. За прошлые 30 фильмов у нас не было никаких проблем так же, как и на этом фильме», – отметил Александр Беляков.