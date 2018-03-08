08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцы в трех областях воровали нефть цистернами, врезаясь прямо в нефтепровод

Правоохранители заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

«Группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые „врезы“ в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников в Черниговской области во время попытки продажи очередной партии похищенной нефти.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти восемьсот тысяч гривен, установлены места «врезов» и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех причастных к сделке лиц.