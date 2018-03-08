08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  3 098 просмотров
Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Энергетика

Украинцы в трех областях воровали нефть цистернами, врезаясь прямо в нефтепровод


Правоохранители заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

«Группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые „врезы“ в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников в Черниговской области во время попытки продажи очередной партии похищенной нефти.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти восемьсот тысяч гривен, установлены места «врезов» и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех причастных к сделке лиц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть