Украине грозит поражение по южновьетнамскому сценарию

Анатолий Лапин.  
20.12.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Если Украина до марта следующего года не получит американскую помощь, то ее ждет серьезнейший экономический и политический кризис.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVЕ» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина до марта следующего года не получит американскую помощь, то ее ждет серьезнейший...

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Бортник подчеркнул, что Украину может ждать судьба Южного Вьетнама, помощь которому от США поступила, но слишком поздно, в результате чего он проиграл.

«Что касается помощи, говорить тут нужно не с Байденом, а с республиканцами, и время здесь – критически важно. Я уверен, что мы получим помощь, но дело в том, что это как со скорой медицинской помощью – если она приезжает не вовремя, то уже нет смысла, когда она приедет.

Есть много исторических примеров, например, Южный Вьетнам в войне с Северным Вьетнамом, в котором просто задержали пакеты помощи, и эта страна проиграла свою войну при поддержке США», – сказал эксперт.

«Потому здесь чрезвычайно важно время, нужно говорить с республиканцами, нужно говорить с европейской комиссией про 50 миллиардов. Потому что, если мы не получим помощь до марта (это маловероятный сценарий, но, к сожалению, вероятный), у нас будет очень серьезный военный и экономический кризис внутри страны», – заявил Бортник.

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