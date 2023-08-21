Украине предлагают новую стратегию: глухая оборона и ракетные обстрелы РФ

Анатолий Лапин.  
21.08.2023 15:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад дал Украине слишком мало современного оружия и техники для того, чтобы наступление было быстрым. Поэтому власть должна новую объявить концепцию противостояния России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ в запасе Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад дал Украине слишком мало современного оружия и техники для того, чтобы наступление было...

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Депутат пожаловался, что ВСУ получили технику 60-70 годов, которая не помогает переломить ситуацию.

«Мы должны, понимая, что будет делать Россия, должны посчитать ресурс Российской Федерации. Вот, у них есть мобресурс, ближайший, 10 миллионов человек, а у нас нет этого ресурса. У них есть 20 тысяч танков. Пусть, по данным, мы три сожгли, но у них есть еще 17 тысяч. Пусть они даже 5 смогут реанимировать, но я хочу, чтобы вы знали, что в рамках международной коалиции мы получили меньше 100 танков.

У них сейчас полторы-две, по разным оценкам, только на территории Украины, а в рамках коалиции мы получили меньше 100 современных, а более несовременные «Леопарды» мы ждем, когда они будут сюда поставлены, но это не современные танки, это танки 60-70 годов. То есть, конечно, оружие не очень новое, мы должны понимать», – сказал депутат.

«Поэтому нам нужна концепция, нам нужна государственная стратегия, как мы будем воевать с русскими. И нужно, чтобы это власть довела до людей. Мы должны сейчас понимать, что мы делаем – у нас есть сейчас мобилизационный резерв. Что мы делаем?

Первый этап, это мы сейчас проводим боевые действия, идем в атаку, освобождаем какую-то часть наших территорий, теряем резервы, и при этом просим у наших партнеров, которые говорят, что, если до конца года не будет каких-то последствий, мы будем все пересматривать и, возможно, к чему-то будем вас склонять. Тот же Кулеба заявлял, что будет тяжелая осень.

А другая стратегия – это сказать: «Смотрите, они готовы к мобилизации, у них столько-то техники, мы переходим к другой стратегии. Мы встаем в оборону, у нас техники и резервов хватает, чтобы держать оборону, берем дальнобойное оружие, ждем самолеты, содержим свой оборонно-промышленный комплекс, и начинаем уничтожать с места боевой потенциал Российской Федерации.

Да, это будет дольше, но Украина уже есть, она уже не проиграла. У нас есть юг, есть море, есть большая часть территорий. Да, у нас оккупированы 20%, но мы понимаем, что это – долгое время. И в этом есть шанс, когда мы будем в долгую играть. Потому что в быструю можем проиграть», – заявил Костенко.

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