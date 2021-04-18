Украине предлагают признать себя частью Русского мира

18.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Гарантию истинного мира между Россией и Украиной сможет обеспечить только признание украинцами своей русской или восточнославянской идентичности.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если у русских и украинцев одна вера и душа, то наша цель должна быть одной и той же, а одной и той же она может быть только в одном случае. Русский православный мир – вот он обеспечит гарантию отсутствия конфликта между Россией и Украиной, русскими и украинцами, между белорусами и русскими. Тогда возникнет ситуация, когда политические границы не будут ничего значить.

При этом я скажу так: возможна даже формальная независимость России, Украины и Белоруссии, но при этом должно быть осознание общих корней, общих нравственных целеполаганий и общего мира, вот это то, что на самом деле разрушает ситуацию относительно движения к миру между нами», – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что украинская элита вбила в голову украинцам, что русские – враги, а православие у украинцев якобы не такое как у русских.

«Главная проблема в том, что после распада СССР украинская политическая элита в качестве своего целеполагания взяла вектор «Украина не Россия», даже при том, что у нас общая вера. Они сказали, что Россия – оккупант, украинцы и русские – враги, русской души и Русского мира нет, они сказали, что нет никакого общего православия, а есть специальное украинское православие, а не какое-то там другое москальское православие, вот в чём дело.

Хотя мы являемся с украинцами братьями во Христе и по крови, я бы хотел, чтобы этой конфронтации не было, поэтому нужно осознать, даже если вам не нравится название «Русский мир», хорошо, назовите, его восточнославянским, назовите его православным или каким хотите. Но только с одной позиции мы можем договориться с вами – с той, что это всё-таки одно целое, пусть даже и временно разделённое, пусть даже и навсегда разделённые, но разделяющее эту ценностную основу», – заключил Михеев.