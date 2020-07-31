31.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина
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Украине предложен новый герб: Трехглавый атакующий беркут


Чтобы избежать дальнейшего распада, Украина надо осознать себя империей, у которой должны быть новые государственные символы.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил киевский политолог и бывший сотрудник офиса уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все вопросы геополитические, связи с соседями – очень болезненные. Я бы нарисовал тризуб, герб Украины так – беркут, хищная птица, атакует. Падает вниз. Действительно, мы такая страна – мы постоянно в атаке. И я бы ему расстроил головы. У беркута должно быть три головы, одна из которых смотрит на юг, вторая на восток, третья – на запад. И у всех это вверху, головы, две башки в разные стороны, а у нас – внизу и три. Мы держим баланс.

И вот так мы могли бы обрести субъектность. Мы – империя, мы либо это осознаем, либо распадемся. Мы и есть осколки трех империй, мы распадемся, если не поймем этого», – заявил Чаплыга.

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