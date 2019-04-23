Украине предложили провести референдум о принятии протектората США

23.04.2019

На Украине ничего не изменится, пока не появятся люди, которые перестанут рукоплескать каждому новому президенту с риторикой предыдущего.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сказало это молодое дарование [представитель штаба Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков]. Он буквально слово в слово сказал то, что в 2016 году говорил Порошенко. Что на что вы поменяли? Ну, Порошенко говорил: «Минск оставляем, это был мой хитрый ход, потому что мы Путина подвесили на крючок санкций через эти Минские соглашения». Чем отличается этот молодой подонок от того старого, жирного подонка? Выбрали, он на второй день вышел и повторил вам текст Порошенко 2016 года. А вы радуетесь, Вася сказал: «Ну, так це ж обновление», правда?» – заявил Куликов, обращаясь к украинскому коллеге Василию Вакарову.

«Рассказывали всё это, России рассказывали, русским на Украине рассказывали. До томоса, Вася, я напомню, как здесь вы рассказывали о том, что Порошенко, он же сам прихожанин Московского патриархата, да он же русскоязычный, он только не может всех защитить, потому что у него нацики и американцы на плечах, а так Порошенко-то хороший». Мы что, этого не слышали три года в этой студии? А Украина не слышала, а русские на Украине не слышали? И ты понимаешь, какой дебилизм, появляется новый, начинается всё то же самое, и они все поддерживают и рассказывают всё то же самое» – возмутился эксперт.

Досталось от Куликова и постоянному гостю из Украины, одиозному политологу Вячеславу Ковтуну.

«Ковтун здесь до последнего, до весны рассказывал тут про великого Порошенко, который всем ещё всё покажет и самое главное – всё, что делал Порошенко, было абсолютно правильно», – напомнил он, после чего эксперты и ведущий наперебой начали припоминать Ковтуну все его высказывания.

«Ничего не будет до тех пор, пока не появятся люди, которые прямо и честно скажут, в чём проблемы и предложат, например, хороший ход – давайте проведём референдум о том, что у нас будет протекторат США. У нас же власть, на самом деле, так устроена, зачем мы друг другу будем врать?» – предложил Куликов.