Если Украина хочет начать мирные переговоры, ей придётся изменить Конституцию.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А это уже конституционная проблема для Украины , потому что такое решение может принять только референдум, который прошел на этих территориях тоже. Они, когда писали свою Конституцию, они сделали максимум, чтобы невозможно было изменить границы», – сказал Ищенко.

«Если украинская власть по нашему требованию в качестве предварительного условия для заморозки выводит украинские войска из Херсона и Запорожья, то тем самым она формально признает, что эти территории перешли в состав России.

«А мы сейчас не очень заинтересованы в том, чтобы вести переговоры. У нас всё хорошо на фронте. Мы получаем с каждым днём всё больше и больше преимуществ.

Значит, мы выдвигаем вполне резонные требования – нам нужен партнер, в легитимности которого мы не сомневаемся. И мы согласны с ним вести переговоры. А еще мы хотим вести переговоры с США, не как с посредником, а как с участником конфликта.

Мы хотим вести переговоры об урегулировании вообще всех вопросов в интересах всех участников. Об этом мы не можем вести переговоры с Украиной. У нас есть ЕС, у нас есть США, у нас есть политика санкций.

Значит, нам реально есть о чем с ними разговаривать. И мы не можем, мы не можем решить этот вопрос конкретно с одним Зеленским. Поэтому мы сейчас работаем на то, чтобы за стол переговоров пришли США», – подытожил политолог.