Украинец в Севастополе пытался повторить «подвиг» террориста Сенцова

04.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Один из украинских браконьеров, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма, пытался симулировать голодовку – так же, как отбывающий срок за терроризм в российской колонии Олег Сенцов, который симулировал полный отказ от пищи нереальный с точки зрения физиологии срок – 140 дней.

Об этом в эфире «Вестей Севастополь» рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У них условие было главное – не покидать Севастополь. Но один из них в нетрезвом состоянии решил уехать на автобусе. Он ругался, пытался драться. Его задержали на трое суток. По просьбе его жены я посетил ИВС севастопольский, в котором он, якобы, проводил голодовку. Я убедился, что он в прекрасном состоянии. Сотрудники ИВС показали съемки с видеокамер, где он принимает пищу. Там достаточно хороший уровень питания», – сказал Буцай.

Все время пребывания украинских браконьеров в Севастополе омбудсмен следил за тем, чтобы права не нарушались. По его словам, никто из украинцев не пожаловался и на психологическое давление.

«За время пребывания в Севастополе они не только не похудели, но даже поправились на несколько килограммов. Когда мы с ними прощались на границе, я отметил, что они прекрасно выглядели. Настроение у них было бодрое», – сказал Буцай.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее российские пограничники арестовали 2 украинских судна, которые осуществляли браконьерский вылов рыбы в российской экономической зоне. Часть членов экипажей на днях были обменены на моряков крымского сейнера «Норд», захваченного Киевом в Азовском море.