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Украинец в Севастополе пытался повторить «подвиг» террориста Сенцова
Один из украинских браконьеров, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма, пытался симулировать голодовку – так же, как отбывающий срок за терроризм в российской колонии Олег Сенцов, который симулировал полный отказ от пищи нереальный с точки зрения физиологии срок – 140 дней.
Об этом в эфире «Вестей Севастополь» рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
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«У них условие было главное – не покидать Севастополь. Но один из них в нетрезвом состоянии решил уехать на автобусе. Он ругался, пытался драться. Его задержали на трое суток. По просьбе его жены я посетил ИВС севастопольский, в котором он, якобы, проводил голодовку. Я убедился, что он в прекрасном состоянии. Сотрудники ИВС показали съемки с видеокамер, где он принимает пищу. Там достаточно хороший уровень питания», – сказал Буцай.
Все время пребывания украинских браконьеров в Севастополе омбудсмен следил за тем, чтобы права не нарушались. По его словам, никто из украинцев не пожаловался и на психологическое давление.
«За время пребывания в Севастополе они не только не похудели, но даже поправились на несколько килограммов. Когда мы с ними прощались на границе, я отметил, что они прекрасно выглядели. Настроение у них было бодрое», – сказал Буцай.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее российские пограничники арестовали 2 украинских судна, которые осуществляли браконьерский вылов рыбы в российской экономической зоне. Часть членов экипажей на днях были обменены на моряков крымского сейнера «Норд», захваченного Киевом в Азовском море.
Метки: браконьерство, Захват судна Норд, Павел Буцай
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