Украинка из «Газпром-медиа» публично пожелала смерти Путину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Марина Гранкина – продюсер телепередачи «Орел и Решка», выходящей на российском телеканале «Пятница», в своих соцсетях публично пожелала смерти президенту РФ Владимиру Путину.

«И еще раз, я ничего не имею против Россиян. Но президенту желаю уйти в мир иной. Хоть приватно, хоть публично. Могу себе это позволить», – написала Гранкина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Она является уроженкой Киева.

«Завтра я должна лететь домой, а по прилету снова улетать. И вот уже второй год то ковид, то теперь этот пи***с из соседней страны. Как хотелось бы, чтобы уже первое убило второе», – говорится в другом сообщении Гранкиной.

Телеканал «Пятница» входит в холдинг «Газпром-медиа».

«Мне одному кажется, что это враждебные высказывания, попадающие под УК? И, может, «гарну дивчину» оставить на родине?» – прокомментировал активность Гранкиной публицист Владислав Шурыгин в своем блоге.