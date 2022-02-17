Украинка из «Газпром-медиа» публично пожелала смерти Путину
Марина Гранкина – продюсер телепередачи «Орел и Решка», выходящей на российском телеканале «Пятница», в своих соцсетях публично пожелала смерти президенту РФ Владимиру Путину.
«И еще раз, я ничего не имею против Россиян. Но президенту желаю уйти в мир иной. Хоть приватно, хоть публично. Могу себе это позволить», – написала Гранкина.
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Она является уроженкой Киева.
«Завтра я должна лететь домой, а по прилету снова улетать. И вот уже второй год то ковид, то теперь этот пи***с из соседней страны. Как хотелось бы, чтобы уже первое убило второе», – говорится в другом сообщении Гранкиной.
Телеканал «Пятница» входит в холдинг «Газпром-медиа».
«Мне одному кажется, что это враждебные высказывания, попадающие под УК? И, может, «гарну дивчину» оставить на родине?» – прокомментировал активность Гранкиной публицист Владислав Шурыгин в своем блоге.
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