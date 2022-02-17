Украинка из «Газпром-медиа» публично пожелала смерти Путину

17.02.2022  13:28 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Криминал, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Марина Гранкина – продюсер телепередачи «Орел и Решка», выходящей на российском телеканале «Пятница», в своих соцсетях публично пожелала смерти президенту РФ Владимиру Путину.

«И еще раз, я ничего не имею против Россиян. Но президенту желаю уйти в мир иной. Хоть приватно, хоть публично. Могу себе это позволить», – написала Гранкина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Марина Гранкина – продюсер телепередачи «Орел и Решка», выходящей на российском телеканале «Пятница», в...


Она является уроженкой Киева.

«Завтра я должна лететь домой, а по прилету снова улетать. И вот уже второй год то ковид, то теперь этот пи***с из соседней страны. Как хотелось бы, чтобы уже первое убило второе», – говорится в другом сообщении Гранкиной.

Телеканал «Пятница» входит в холдинг «Газпром-медиа».

«Мне одному кажется, что это враждебные высказывания, попадающие под УК? И, может, «гарну дивчину» оставить на родине?» – прокомментировал активность Гранкиной публицист Владислав Шурыгин в своем блоге.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть