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04.04.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
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Украинская армия будет отброшена на 100 км от границ ЛДНР

Новости Украины

Российский военный эксперт Игорь Коротченко описал миротворческие действия Вооруженных сил РФ по защите республик Донбасса при попытке украинской карательной группировки совершить прорыв на территорию ЛДНР.

«В случае начала полномасштабного вторжения ВСУ на территорию ЛНР и ДНР первым ответным действием России может стать установление бесполётной зоны над Донбассом и частью территории Восточной Украины, а также деактивация (при необходимости) ряда украинских военных аэродромов.

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Одновременно с установлением бесполётной зоны, полоса украинской территории шириной 100 км вдоль границ с ДНР и ЛНР получит статус демилитаризованной зоны, там не могут находиться воинские части, вооружения и военная техника ВСУ.

Попытки ВСУ нарушить статус бесполётной и демилитаризованной зон должны незамедлительно пресекаться.

Судьба вторгшихся в Донбасс группировок ВСУ – «котлы», затем – при благоприятных обстоятельствах – предоставление гуманитарных коридоров для выхода (без вооружения и техники) на территорию Украины», – пишет Коротченко в своем блоге.

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