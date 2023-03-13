Украинская армия – это вооруженный Майдан с плохим управлением – Бутусов

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Украинская армия имеет огромные проблемы в организации, что мешает ВСУ успешно сражаться на Донбассе, поскольку ВС РФ уже несколько раз изменили свою тактику.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор.нет» пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас изменения не настолько быстрые. Мы еще не отреагировали на новую российскую тактику… Теперь новая тактика, под нее нужно адаптироваться, нам невыгоден размен человек на человека, нам нужно наносить русским потери намного большие. Причем мы понимаем, что поскольку у нас нет собственной военной промышленности боеприпасов, нам нужно усовершенствовать пехоту, нужно усовершенствовать управление, организацию, инженерное обеспечение, подготовку наших бойцов, тактику их применения, чтобы людей не выжимать до последнего, чтобы они отдыхали, восстанавливались, чтобы они были максимально эффективные, чтобы была эффективная тактическая разведка, управление, чтобы мы использовали наше преимущество в средствах сетецентрической войны, современной войны.

«К сожалению, с этим у нас, с организацией большие проблемы. Наша армия остается вооруженным майданом, у нас очень сложно идут организационные изменения. И эти проблемы организации управления сейчас – это то, что не позволяет нам разгромить россиян на Донбассе, не только под Бахмутом. Потому что они изменились и теперь нужно изменяться нам, действовать в ответ, на опережение», – заявил Бутусов.