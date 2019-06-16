16.06.2019, Донецк, Михаил Рябов

Украинская армия начала обстрел Донецкого аэропорта, сообщил в своем блоге начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Сейчас весь Донецк слышит канонаду. В сети начинают обсуждаться разные панические версии. Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идёт бой. Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях. Всё в штатном режиме», – заверил Безсонов.

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По данным ДНР, украинской стороной по аэропорту выпущено 16 мин калибром 120 мм, а также 2 мины калибром 82 мм, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Кроме того, идет обстрел населенного пункта Спартак: выпущено 9 мин калибром 82 мм, 20 гранат из АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.