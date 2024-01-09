Украинская армия начала пугать население – Арестович

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Насильственная мобилизация на Украине, когда люди в форме хватают и тащат в микроавтобусы прохожих мужчин, приводит к тому, что население начинает бояться собственной армии и не верит в государство.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильственная мобилизация на Украине, когда люди в форме хватают и тащат в микроавтобусы прохожих...

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Арестович посчитал такие действия представителей ТЦК ущербом обороноспособности страны.

«Военные, которые ходят раздавать повестки – это страшная стратегическая ошибка… когда военные хватают гражданского на улице и тащат в бусик – это очень дурная для самой идеи государственности затея, потому что это подрывает веру и доверие к государству, к его самой главной части. Армия – главный институт, ведущий войну, не должна пугать своих граждан. А у нас сделали так, что она пугает своих граждан.

Это стратегическая ошибка, я очень хотел бы выяснить, кто этот автор или группа авторов, потому что большего ущерба нашей обороноспособности и веры в государство и веру невозможно было бы нанести», – сказал экс-чиновник.

«Человек в форме должен внушать гражданам спокойствие, уверенность и раздавать радостное настроение: «Я здесь, я вас защищу». А когда трое людей в форме с папочками и народ от них бежит и прячется, это – подрыв идеи государственности, самой необходимости воевать и обороняться. Ну какого х…а, какой идиот это постановил?», – заявил Арестович.

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