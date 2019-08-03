Украинская делегация теперь будет гадить не только России, а всей ПАСЕ

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая делегация Украины в ПАСЕ «должна быть ужасным ребёнком, создавать проблемы, делать так, чтобы все ощущали последствия того, что произошло», в отметку за возвращение России на международную площадку.

Об этом в интервью «Цензору» заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не упустим ни одной возможности жёстко защитить свой интерес и помешать нашим оппонентам защищать их интерес. Именно в этом и будет заключаться подход.

То есть, условно говоря, возникает какой-то вопрос, который интересует русских, если раньше, если оно не касается Украины, мы бы не обратили внимание, то теперь мы будем обращать на это внимание и блокировать.

Если от нас будут ожидать определённых слишком мягких конструктивных шагов, и раньше мы бы могли на это пойти в духе конструктивного сотрудничества, то теперь мы будем занимать жёсткую позицию, и уговорить нас что-то делать, – будет чрезвычайно трудно.

Главным принципом будет не упускать те возможности, которые может предоставлять дипломатическая жизнь и создавать свои собственные возможности», – рассказал постпред.

«Я считаю, что главное задание сейчас – это предотвратить масштабирование того, что произошло в ПАСЕ на другие форматы наших отношений с европейскими партнёрами или институциями. То есть, чтобы закапсулировать то, что произошло в ПАСЕ, и не позволить этой модели, когда интересы России полностью учитываются, а интересы Украины не учитываются вообще, чтобы это не заработало дальше, как домино, в других форматах. Это для меня цель номер один», – подчеркнул Кулеба.

Кроме того, возвращение России в ПАСЕ он прямо назвал «пощёчиной Украине, на которую нужно ответить».

«Для меня как для посла и как гражданина важно одно: тактически могут быть разные решения – может быть решение не поехать в октябре на сессию Ассамблеи, может быть решение поехать – оба решения приемлемы, но неизменным должно быть фундаментальный принцип, что то, что произошло – возвращение России в ПАСЕ, то, как это произошло, является недопустимым. Украине дали пощёчину, и мы должны на это ответить. Точка. Нельзя проглатывать, нельзя это оставлять без ответа.

Если мы оставим это без ответа, если мы не дадим даже нашим партнёрам, которые, к сожалению, в этой ситуации сыграли против нас, проигнорировали наши интересы, почувствовать негативные для нас последствия, то этим мы только поощрим всех относиться к нам так и в дальнейшем», – заявил дипломат.

При этом, по его мнению, у украинской делегации есть шанс отомстить за своё унижение всему Совету Европы своим поведением на международных площадках.

«[Вопрос не в том, быть или не быть в ПАСЕ], вопрос в том, как быть. То есть, прийти и тихо ходить, со всем соглашаться и сидеть молча – против этого я категорически буду выступать, хоть и уважаю право парламентариев на любую позицию. Но, мне кажется, возвращаться к работе в Ассамблее можно и работать там таким образом, знаете, есть такое красивое французское выражение «enfant terrible» – ужасный ребёнок, вот – быть ужасным ребёнком, создавать проблемы, делать так, чтобы все ощущали последствия того, что произошло», – рассказал постпред.

«Выступление украинской делегации на предыдущих сессиях – это ещё не был «ужасный ребёнок»? Пение гимна в кулуарах, выступления в резиновых перчатках и так далее – это ещё не конец?» – уточнила ведущая.

«Я вам так скажу: ужасный ребёнок ужасному ребёнку рознь. Можно быть ужасным ребёнком по-разному. У нас была до этого яркая делегация с мощным составом и подходом к работе, со своими эмоциональными и внутриполитическими нюансами, но они делали всё, что могли, так, как они понимали ситуацию, исходя из имеющегося у них инструментария. Я считаю, новая делегация должна остаться симпатичным ужасным ребёнком, но немного в другом: изменить форму поведения, но не менять его суть», – заявил Дмитрий Кулеба.