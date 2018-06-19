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19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Демография, Общество, Статистика, Украина

Украинская демография: на 100 умерших всего 54 родившихся


Государственная служба статистики опубликовала данные по демографической ситуации в стране за первые четыре месяца 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Согласно данным Госстата, численность населения Украины с января по апрель сократилась на 85,7 тыс. человек или до 42,3 млн. Отмечается, что за этот период на 100 умерших граждан Украины приходится 54 родившихся.

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В конце января эксперты ООН давали прогноз о снижении численности населения Украины к 2030 году на 3 млн человек — до 41,2 млн. К 2050 году население страны сократится до 36,4 млн человек.

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