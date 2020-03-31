31.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Медицина, Политика, Украина
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Украинская диаспора оставила «неньку» наедине с коронавирусом




Сейчас, когда Украина испытывает перед лицом коронавируса нехватку масок медицинского оборудования, от украинской диаспоры не слышно ни звука, зато в 2014 году она принимала активнейшее участия в вооружении нацбатов для войны в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Украине очень сложная, тяжёлая и так далее. У меня вопрос возникает: а кто-нибудь знает, а где «украинська дияспора»? Я хочу знать, где украинская диаспора, где аппараты ИВЛ, где у нас маски? Хотя бы портрет Бандеры пришлите и скажите, как какому месту прикладывать! Никакой же реакции абсолютно нет.

А я вот вспоминаю 2014 год, как они говорили: «Слушайте, всё, что нужно, тепловизоры – пожалуйста, снайперские винтовки – пожалуйста». Всё, что хотите – пожалуйста, только идите и убивайте своих сограждан. А когда реально Украина столкнулась с этой проблемой, что-то я не слышал, чтобы украинская диаспора собрала деньги и передала их Украине», – заявил Килинкаров.

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