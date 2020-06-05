Украинская дипломатия грозит Москве санкциями за паспортизацию Донбасса

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно усиливать санкции против России, если она хочет заручиться поддержкой Запада.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Елисеева, на Западе не понимают, почему они должны сохранять или усиливать антироссийские санкции, если сама Украина бездействует в этом вопросе.

«Нужно работать над усилением санкций против Российской Федерации. Вы слышали в последние месяцы от нашего президента, чтобы он настаивал над усилением санкций против России? Конечно нет. И когда мы сейчас, и пятый президент, обращается к лидерам ЕС – усильте санкции, так они говорят: «Подождите, ваш президент ни слова об этом не говорит, он даже на «Нормандском саммите» этого не говорил. Почему, собственно, мы должны бежать впереди паровоза, почему мы должны усиливать, если ваша сторона не просит и не аргументирует это?».

До сих пор Украина не ввела персональные национальные санкции за так называемую паспортизацию Путиным на Донбассе, Украина не ввела национальные санкции за акт агрессии в районе Азова и Керченского пролива, так почему мировое сообщество должно усиливать санкции, если мы этого не делаем?», – заявил Елисеев.